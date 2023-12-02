أسعار الأسماك اليوم، مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 2-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم السبت، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 68 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 65 إلى 105 جنيهات، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 200 إلى 320 جنيه، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 310 جنيهات، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 76 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر سعر كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 54 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 100 إلى 190 جنيهًا، بربون ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 45 إلى 55 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، سعر جمبري طازج متوسط الحجم من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، جمبري جامبو من 425 إلى 485 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 410 جنيهات، جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 65 إلى 140 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.