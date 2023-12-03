القبض على 6 أشخاص لسرقتهم المواطنين بأسوان وشرم الشيخ وبنى سويف

القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة المواطنيين بأسوان وشرم الشيخ وبنى سويف.

وتم ضبط (شخصين) وبحوزتهم (سلاح أبيض "سكين") عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان.

كما تم ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول، وغير متواجدة بالبلاد" من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.



وفى مديرية أمن بنى سويف تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9 وقائع سرقة) وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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