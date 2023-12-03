تنفيذ مونديال حياة كريمة بمراكز شباب محافظة الأقصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر "الادارة العامة للرياضة" مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وادارة شباب اسنا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" مع مديريه الشباب والرياضه بالأقصر "الاداره العامه للرياضه" وتشمل فعاليات خماسي كرة القدم.



حيث نفذت المديرية فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب ( خماسي قدم ) من ١٨: ٢٥ سنه، وتم تقسيم الفرق الي أربع مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق بأجمالي 32 فريق خلال الفترة من 2023/11/1 حتى 2024/4/30 بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر

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وجاءت المباراه الاولى بفوز فريق مركز شباب المحاميد بحرى على فريق الامل بنتيجه 2/10كما فاز فريق الاتحاد على فريق القوه بنتيجه 3/8 كما فاز فريق النضال على فريق الجلاء بنتيجه 2/4.

جدير بالذكر أن دوري حياه كريمه تحت شعار مونديال حياة كريمة يأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لتنفيذ أنشطه ومشروعات داخل قرى حياه كريمه، والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى، لاستثمار طاقات الشباب،والنشئ، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضه الي كافه قرى الجمهورية.

تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير ادارة الرياضة وجمال عبدالناصر منسق المشروع، برعاية الأستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتور عمرو حداد رئيس الأدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

مىشروع فتيات 1000 بنت 1000حلم بالأقصر

وفي إطار الإهتمام برياضة الفتيات، جاري استمرار التدريبات الاسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر، والذي ينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بأسنا - مركز شباب المريس - مركز شباب الحسينات)، ليساهم في نشر الوعي الرياضي لدي الفتيات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيًا.



وذلك في إطار الدور المجتمعي التي تلعبة وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.



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