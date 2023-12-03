ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية المُشددة في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

في هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

Advertisements

حملات جهاز حماية المستهلك



وعقد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز صباح اليوم اجتماعا مُوسعا مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي بالجهازمن ( الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات - غرفة العمليات المركزية – أفرع الجهاز بالمحافظات، وذلك لشرح ما تم في الإجتماع الأول للجنة العليا لضبط الأسواق والذي ترأسه رئيس مجلس الوزاء،وأن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية باستمرار تكثيف الرقابة والضرب بيد من حديد ضد محتكري السلع ومنها،سلعة السكر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسعار السلع المختلفة في الأسواق



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مع التشديد علي ضرورة ضبط المخالفين من التجار خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معها بحسم وفقا للقانون.



كما وجه رئيس الجهاز في إجتماعه مع قيادات الجهاز بإستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة وحلها ميدانيا أو لتلقي الدعم حال مواجهة أية صعوبات، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

إجمالي حملات جهاز حماية المستهلك

- وقام الجهاز خلال ال 48 ساعة الماضية بالمرور والتفتيش علي عدد 558 منشأة تجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 86 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

-

وأسفرت الحملات الرقابية خلال ال 48 ساعة الماضية عن المضبوطات الآتية:

- 660 ك سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 500 ك أرز ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 4794 منتجات تبغ وسجائر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 716 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )

- 2750 مواد غذائية متنوعة ( مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )

وأهاب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



