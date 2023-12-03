صرف 78 مليون رغيف وتحرير 810 محاضر تموينية خلال نوفمبر بالأقصر



كثفت مديرية تموين الأقصر حملاتها التموينية في الفترات الصباحية والمسائية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، ولتحقيق الردع العام والخاص وأسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

Advertisements

بناء على تعليمات وتوجيهات معالي الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي والمستشار محافظ الاقصر وقيادة الدكتور مدير المديرية.

وتم صرف 78 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 308 مخبز بلدي مدعم،وصرف كمية قدرها 4166,570 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 568 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

كما تم صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الاضافي - بمبلغ 42,8 مليون جنيه بنسبة 99,5 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 514 الف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 27102 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

وفي مجال المواد البترولية والبوتاجاز، جاري استمرار عمل محطات الخدمة بالأسعار الجديدة المقررة في 3/11/2023 بدون اي مشاكل او عوائق، ورصد توفر جميع المواد البترولية "سولار، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة، وعمل مستودعات البوتاجاز، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز مع توفر الاسطوانات المنزلية والتجارية للمواطنين والمحلات.

كما أنه جاري استمرار المديرية في تطبيق مبادرة خفض الاسعار تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجهمورية ودولة رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محافظ الأقصر، من خلال استمرار معارض المبادرة وفروع الشركة المصرية والسلاسل التجارية الكبرى ومنافذ القوات المسلحة، وتم امداد المحافظة بكميات قدرها 350 طن سكر حر من قبل الوزارة والاستلام على دفعات والتوزيع بنسب طبقا لكثافة التعداد السكاني لكل مركز ومدينة تحت اشراف رئيس الوحدة المحلية وادارة التموين ومباحث التموين بسعر 27 جنيه / الكيلو.

وفي مجال الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، تم 810 محضر ومخالفة تموينية، وفي مجال الاسواق، تم تحرير عدد 490 محضر تمويني، وفي مجال المواد البترولية تم عدد 10 محضر تمويني ( عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز )، وتم ضبط

12,500 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر، و3,500 طن سلع غير غذائية بدون فواتير 1295 علبة سجائر بدون فواتير وبيع بازيد من السعر، و0.350 طن سكر ناقص الوزن، وتجميع عدد 35 بطاقة تموينية لدى مخابز بلدية، وضبط كميات قدرها 950 لتر سولار، وتصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 5,5 طن دقيق بلدي مدعم.

وفي مجال جهود خدمة مواطنين محافظة الأقصر، تم الرد على اجمالي 68 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ( رئاسة مجلس الوزراء )، بمعدل انجاز قياس اداء 100 %.

يشار إلى أنه شهدت اسواق الخضر والفاكهة ثبات في اسعار بعض السلع بما يناسب كافة واحتياجات المواطنين وتذبذب في اسعار سلع اخرى نتيجة لأليات السوق الحر وبما لا يؤثر على اتاحة وتوفر جميع تلك السلع.