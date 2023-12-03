نواب في ختام تصويت المصريين بالخارج: مشاركة إيجابية بالاستحقاق الدستوري

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية المشاركة الإيجابية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، والتي بدأت الجمعة وتنتهي اليوم الأحد.

وأشاد النواب بحرص قطاع كبير من المصريين بالخارج، على الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية.

مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة، كشفت عن حرصهم على أداء واجبهم الوطنى تجاه بلدهم، وذلك بالتواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، وتحمل مشقات مختلفة ومتعددة، من أجل القيام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

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إقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع

وأضاف في تصربحات له اليوم، أن ذلك إن دل على شئ فهو يدل على أن المصريين يثبتون للعالم من جديد، أنهم قادرين علي مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويستهدفون استكمال ما تم في البلاد من مشروعات وانجازات.

رفض المصريين بالخارج دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن اصطفاف المصريين بالخارج رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد.

المصريين بالخارج هم جزء أساسي من النسيج الوطني

وأشار إلى أن المصريين بالخارج جزء أساسي من النسيج المصرى ومعبر عن كافة فئات الشعب، وهو الأمر الذى انتبهت إليه الدولة خلال السنوات الماضية لتمنحهم كافة الحقوق السياسية مثلهم مثل المصريين بالداخل، وكذلك تقدم لهم تيسيرات ومزايا في الحصول علي الخدمات، وهو ما يحسب للدولة ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن النائب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في الاشراف والمتابعة اللحظية مع سفراء مصر بالخارج لتذليل أى معوقات تواجه إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، جاءت بمثابة رد واضح وصريح وحاسم علي كل دعوات المقاطعة التى تستهدف تشويه صورة الاستحقاق الدستوري.

وأشار زين الدين في تصريحات له اليوم، إلى أن المصريين بالخارج قدموا صورة مشرفة وحضارية بحرصهم على الاحتشاد أمام مراكز الاقترع من السفارات والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد حرصهم علي استقرار الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأشاد النائب بحرص مؤسسات الدولة المصرية علي تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه إتمام ذلك الاستحقاق علي أكمل وجه، حرصا منها على ترسيخ مبادىء الديمقراطية وتحقيق نزاهة وعدالة العملية الانتخابية وأحقية جميع المصريين في الداخل والخارج في ممارسة حقوقهم السياسية.

وقال محمد زين الدين: اتوقع استمرار ذلك المشهد المشرف للمصريين أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل الأسبوع المقبل، مشيرا إلي أن هناك وعى كبير لدى الشعب المصري بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاسيما في ظل المستجدات الحالية والتحديات الراهنة التى تحيط بالبلاد حاليا.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: مشاهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حجم الإقبال الكبير علي التصويت في الانتخابات، الأمر الذى يؤكد وعى المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس المناسب للبلاد في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة عالمية وإقليمية.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، تختلف عن تصويت المصريين بالداخل، نظرا للتحديات الكبيرة التى تواجههم مثل تحمل المسافات الكبيرة التى يقطعها المصريين بالخارج من أجل الوصول إلي مقار السفارات والقنصليات، وهو ما يؤكد عزيمة وإرادة المصريين بالخارج في القيام بدورهم تجاه الوطن بهدف الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا.

وأوضح أن النجاح في إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، يمكن البلاد من مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات، متابعا، أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسي، لم تشهدها أى دولة أخرى تعرضت لتلك التحديات التى تواجه مصر، وهو ما يتطلب بذل الجهود للحفاظ علي تلك الإنجازات.

وأكد النائب أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠-١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين علي ممارسة دورهم وواجبهم الوطني تجاه وطنهم.