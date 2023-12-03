رئيس الجالية المصرية بالسعودية: إقبال كثيف من المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كشف أحمد زكي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ورئيس الجالية المصرية بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أن نسبة تصويت الجالية المصرية بالسعودية فى الانتخابات الرئاسية المصرية، لقت إقبال كبير في اليوم الثالث على التوالي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن عملية التصويت تتم بصورة مشرفة، وتتناسب مع حجم ومكانة جمهورية مصر العربية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من المصريين في المملكة كبير وفاق كل التوقعات منذ اليوم الأول وكان هناك إصرار من الناخبين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

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وأكد رئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة، أن التصويت في الانتخابات هو حق دستوري لكل مواطن مصري، ولا يجب أن يتم إهداره أو التخلي عنه لأي سبب من الأسباب، مطالبا جموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بالانتخابات الرئاسية المصرية، وبدأت السفارة المصرية فى استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، وتم فتح اللجان في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

انطلقت في الساعات الأولى الجمعة الماضية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.

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