نقابة الصحفيين تجدد إدانتها للاحتلال وتوقع بروتوكولا مع مصر الخير لدعم فلسطين

جددت نقابة الصحفيين المصرية، التنديد والإدانة للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي كامل بعد أسبوع من الهدنة.

استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة

وهاجم مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس السبت 2 ديسمبر استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، والتي كان آخرها استشهاد 3 زملاء هم الصحفي وأستاذ الإعلام في جامعات غزة والأقصى الدكتور أدهم حسونة في قصف صهيوني وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته وكذلك المصور الصحفي منتصر الصواف والذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته استشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى..

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نقابة الصحفيين تتضامن مع قرارات الاتحاد الدولي للصحفيين

وأضافت النقابة: استمرارا للاستهداف المجرم لجيــش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو إبن عم الشهــ،يد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

واعلنت نقابة الصحفيين كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد عن ٧٠ صحفية وصحفي منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة.

نقابة الصحفيين تشيد بالزملاء في فلسطين

وأشادت نقابة الصحفيين ببطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين وافق على البدء في إجراءات انتخابات الشعب والروابط وفقًا للإجراءات، التي تمت بها الانتخابات الأخيرة، على أن تُعد لائحة موحدة للشعب، والروابط بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس المقبل بما يعزز من العمل الاجتماعي والثقافي والخدمي للصحفيين في كل أنحاء البلاد.