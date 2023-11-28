لتوفير فرص عمل، محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة..

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الإسكان والتموين والزراعة وكافة الإدارات المعنية بديوان المحافظة..

هذا وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بإشراف عصام حجاج مدير عام الإدارة استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية وتعديل وإضافة انشطة جديدة لمشروعات قائمة..

وقال "مختار" إن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة.

وأضاف "مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن، وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية مشيرا أننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني

وأشار" مختار " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين..