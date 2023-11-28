الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

لتوفير فرص عمل، محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة..  

 

 وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وإنشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا للجنة العليا للاستثمار بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الإسكان والتموين والزراعة وكافة الإدارات المعنية بديوان المحافظة.. 

هذا وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بإشراف عصام حجاج مدير عام الإدارة استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية وتعديل وإضافة انشطة جديدة لمشروعات قائمة..

 وقال "مختار" إن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ودعم الاقتصاد القومي بشرط استيفاء كافة الموافقات الفنية للأجهزة المختصة.

 

وأضاف "مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن،  وطالب مختار بضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية مشيرا أننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني

وأشار" مختار " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

 

 وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين..

وزير السياحة يفتتح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي غدا

القباج تشارك في جلسة عن أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق النمو المستدام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اجتماع اللجنة العليا إقامة مشروعات الأسواق المحلية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية دعم الإقتصاد القومي

مواد متعلقة

بنسبة 80% إنجاز أعمال، محافظ الدقهلية يتفقد تنفيذ مشروع امتداد المشاية الجديد

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الدقهلية

غرف عمليات وتجهيز المقار، محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بالجهاز التنفيذي استعدادا للانتخابات الرئاسية

محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ 70 أسرة أولى بالرعاية

الأكثر قراءة

3 تكليفات رئاسية جديدة اليوم لوزير العدل

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

الأهلي يحذر محمد عبد المنعم، تعرف على التفاصيل

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

الكاف يعلن رسميا إنشاء رابطة الأندية الأفريقية

السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بمواعيد الانتهاء من مدينة العدالة

لوقف إطلاق النار في غزة نهائيًا، سينثيا نيكسون تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض (فيديو)

ياسمين رئيس تفاجئ الجمهور بجواز سفرها الفلسطيني

Advertisements

منوعات

المزيد

تعلمت الأبجدية وعمرها 18 شهرًا، أمريكية أذكى طفلة في العالم

آثار مسروقة من أيام الدولة العثمانية، سوناك يرفض إعادة كنوز اليونان

الخطر قادم من خفاش وفأر وخنزير، 4 فيروسات تسبب الوباء الجديد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شوربة العدس فى الشتاء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية