الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صوفيا فيرجارا تتجول في مدينة جدة السعودية (فيديو)

صوفيا فيرجارا، فيتو
صوفيا فيرجارا، فيتو

 صوفيا فيرجارا، نشرت الممثلة العالمية صوفيا فيرجارا، مقطع فيديو، وعدد من الصور، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أثناء تجولها، في شوارع مدينة جدة السعودية.

ووصلت صوفيا فيرجارا، إلي المملكة العربية السعودية، لحضور فاعليات، مهرجان البحر الأحمر السينمائي والمقرر إقامتها، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

رفضت إنجاب الأطفال

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية جديدة، أن سبب طلاق جو مانجانيلو والممثلة الشهيرة صوفيا فيرجارا، وهو رفض الممثلة، طلب زوجها بإنجاب الأطفال.

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وذكرت التقارير الصحفية، أن صوفيا فيرجارا، ليس لديها رغبة في إنجاب الأطفال، فيما يرى زوجها  أنه حان الوقت للإنجاب، خاصة بعد مرور ٧ سنوات علي زواجهم.

طلاق صوفيا وجو

وأعلن كلا من الممثلة الشهيرة صوفيا فيرجارا، وزوجها جو مانجانيلو، في بيان صحفي، طلاقهما بعد زواج دام 7 سنوات.

وقال البيان الصحفي الذي أصدره الثنائي: "لقد اتخذنا القرار الصعب بالطلاق.. كشخصين يحبان بعضهما البعض ويهتمان ببعضهما كثيرًا، نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا في هذا الوقت أثناء الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتنا".

تاريخ صوفيا وجو العاطفي

وتزوجت صوفيا فيرجارا، من جو مانجانيلو في عام 2015، بعد علاقة حب وصداقة، فيما لم ينجب الثنائي خلال سنوات زواجها السبع.

ويتمتّع جو. بشخصية مرحة ويحبّ المشاركة في النشاطات والفعاليات المسلية، في حين أن صوفيا فيرجارا تميل إلى النشاطات الفاخرة، والدقيقة في الحياة، كالذهاب في رحلة ما، أو تناول عشاء فخم.

وجاء خبر انفصال صوفيا فيرجارا، عن زوجها جو مانجانيلو، بالتزامن مع احتفال النجمة بعيد ميلادها الـ 51 في إيطاليا، حيث ظهرت في عدد من الصور من دون خاتم زواجها، لتؤكد مصادر مقربة من الزوجين أنهما منفصلان عن بعضهما، ويفكران بالخطوة المستقبلية وهي الطلاق، والتي بالفعل أعلن عنه الثنائي في بيان صحفي.

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