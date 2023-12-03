ويل سميث يكشف طريقة عودته من الموت في الجزء الثاني من فيلم I AM LEGEND

ويل سميث، أكد الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار، ويل سميث، قيامه بدور البطولة في الجزء الثاني من فيلم I AM LEGEND 2، بجانب الممثل الشهير “مايكل بي جوردان”.

ويل سميث طريقه عودته من الموت في الجزء الثاني من فيلم I AM LEGEND

وقال ويل سميث، في تصريحات إعلامية، خلال تواجده في مدينة جدة، لمشاركته في فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر،" سأعود للحياة في الجزء الثاني من فيلم، I AM LEGEND، عن طريق عمل نسخة DVD، تكون شخصيتي حية فيها"، مؤكدا علي مشاركة الممثل مايكل بي جوردن، في الفيلم، وانه اتصل به عدة مرات وتحدثا عن سيناريو الفيلم.

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الجزء الثاني من فيلم I AM LEGEND

وكشف الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث عن تفاصيل إنتاج الجزء الثاني من الفيلم الناجح I Am Legend بعد 15 عاما من عرض الجزء الأول في عام 2007، وذلك في تصريحات إعلامية للبرنامج الفني الشهير ET، خلال تواجد الفنان علي السجادة الحمراء لمهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي.

فكرة الجزء الثاني لفيلم I AM LEGEND

وكشف النجم الأسمر ويل سميث 53 عاما، أن فكرة تصوير جزء ثاني للفيلم الشهير I Am Legend، تعود في الأصل إلي الممثل الشاب مايكل بي جوردان 35 سنة، الذي عرض علي ويل سميث فكرة سيناريو الأحداث التي سيدور حولها الجزء الثاني للفيلم الشهير، وهو ما اعجب به ويل سميث وتحمس له ووافق علي الفور.

وعن الأحداث التي ستدور حولها أحداث الجزء الثاني لفيلم I Am Legend، قال ويل سميث لبرنامج ET: "لا يمكنني الحديث عن ذلك حتى الآن.. ولكني أوكد لك أن المفهوم الذي سيدور حوله الفيلم رائع حقًا وسيعجب الجماهير "، كاشفا عن رده فعله عندما سمع فكرة الفيلم، حيث قال لنفسه “اعتقد أن هذا قد ينجح… أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك”.

إنتاج الفيلم

وكشف النجم الأمريكي ويل سميث أنه سيعمل كممثل ومنتج في الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، كما سيشارك في إنتاج الفيلم المنتج جون مون أحد رؤساء استوديوهات ويستبروك، وجوردان وإليزابيث رابوسو سينتجان كجزء ممثلان عن شركتهما Outlier Society، كما سيعمل جيمس لاسيتر كمنتج تنفيذي للفيلم وسيشرف ريان شيمازاكي على العمل نيابة عن Westbrook Studios، كما يشارك Akiva Goldsman الحائز على جائزة الأوسكار عن رواية ريتشارد ماثيسون لعام 1954، في كتابة الجزء الثاني للفيلم الشهير.