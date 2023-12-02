الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

دينا الشربيني برفقة ويل سميث بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا الشربيني وويل
دينا الشربيني وويل سميث، فيتو

ظهرت الفنانة دينا الشربيني رفقة النجم العالمي ويل سميث بمهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام حاليا بجدة بالمملكة العربية السعودية.

 

مهرجان البحر الأحمر

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتحت الخميس الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

 

كما حضر أيضًا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

Advertisements

 

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ 3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميًّا قبيل طرحهم بالسينمات.

 

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة  كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحر الأحمر الفنان محمد ثروت الفنان قصي خولي الفنانة امينة خليل النجم العالمي ويل سميث المخرج يسري نصر الله انف وثلاث عيون أمينة خليل دينا الشربيني عمرو سلامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الاحمر موقع فيتو

مواد متعلقة

نبيلة عبيد تغازل ظافر العابدين في مهرجان البحر الأحمر

شاهد أبرز إطلالات النجوم في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الأكثر قراءة

القبة الحديدية تفشل في التصدي، صواريخ القسام تصيب منزلا إسرائيليا بتل أبيب (فيديو)

كولر يصف لاعب الأهلي بالإعصار ويتحدث عن مميزات السولية

الدوري الفرنسي، نانت يهزم نيس بمشاركة مصطفى محمد

وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار على إسرائيل

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أعراض مرض التينيا الجلدي وعلاجها أثناء الحمل

Advertisements

منوعات

المزيد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 2-12-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء البرد الشديد وماذا كان يفعل النبي خلال الشتاء

الإفتاء توضح الأدلة على مشروعية الهدية والحث على قبولها

المزيد
الجريدة الرسمية