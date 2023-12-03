الأحد 03 ديسمبر 2023
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سياسة

الأنبا دانيال يترأس لقاء الحرفيين في ايبارشية المعادي

إيبارشية المعادي،
إيبارشية المعادي، فيتو

نظمت إيبارشية المعادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، لقاء للحرفيين بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس بدار السلام التابعة لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران ايبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من آباء كهنة الإيبارشية.

تضمن اللقاء عرضًا لكورال الحكماء التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا، وكلمة روحية ألقاها الشماس ماهر عزيز من خدام كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، بعنوان "الأب الراعي لأولاده"، وتكريم ٩ من الآباء المثاليين منى ٩ كنائس من كنائس ايبارشية المعادي.

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الأنبا أغناطيوس يرسم شمامسة جدد بإيبارشية المحلة الكبرى

صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالمحلة الكبرى.


وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أغناطيوس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) وعدد آخر في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.
وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

توجه بعدها موكب قداسة البابا تواضروس إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

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الأنبا دانيال الحرفيين ايبارشية المعادي مطران إيبارشية المعادي سكرتير المجمع المقدس

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