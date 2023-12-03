تغيير خط مياه بمدينة قنا بسبب التسريب بإحدى المدارس
أعلنت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة التعليمية في قنا، تغيير الخط الداخلى لماسورة المياه المؤدى إلى مدرسة الشهيد العقيد احمد محمود محمد احمد - كلاحين ابنود سابقا، وذلك بسبب وجود كسر في ماسورة الخط الرئيسي للمياه تسبب في عطل في الخط الداخلى المؤدى للمدرسة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور، محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
وأضافت رشاد، أنه بعد التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وشركة مياه الشرب تم تشكيل لجنة فورية لمعاينة المدرسة والتى اكدت على أن التسريب بسبب الخط الداخلى المؤدي للمدرسة مما تسبب فى تسريب وتراكم المياه بداخلها، حيث تم استبدال الخط الداخلى المؤدى للمدرسة في الحال بمواسير جديدة وأدوات السباكة اللازمة وتركيبها حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين في المدرسة.
وأكدت مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، على إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتغيير الخط الداخلى والعمل يتم فيه بسرعة كبيرة وكذلك رفع التراكمات من المدرسة التى تسببت فيها المياه المتسربة واعادة الفناء لوضعه الطبيعي لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة في المدرسة، بحانب جاهزية المدرسة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية الاسبوع المقبل.
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