أنا بكره إسرائيل، محطات في مسيرة شعبان عبد الرحيم وسر هجوم الصحافة الأمريكية عليه

شعبان عبد الرحيم ، مطرب شعبى مصرى تميز بالتلقائية والقلب الطيب، من أكثر المطربين الشعبيين إثارة للجدل، صاحب شكل وأداء ولون مميز، ولد بحى الشرابية بالقاهرة باسم قاسم عبد الرحيم حسن، الشهير بشعبان عبد الرحيم، ونظرا لولادته في شهر شعبان اختار لنفسه اسما فنيا شعبان عبد الرحيم، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي قدمها عام 2000، والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وتسببت في شهرته الواسعة في مدة قليلة حتى وصفته الوكالات الصحفية الأمريكية بـ راعي الكراهية لإسرائيل.

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ولد شعبان عبد الرحيم عام 1957، لم ينل أى قسط من التعليم وعاش ومات وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعمل في صباه في كى الملابس، واشتهر بالغناء بين أقرانه وفى أفراح أقاربه وجيرانه، وشاءت الصدفة أن يسمعه أحد أصحاب محلات الكاسيت فأنتج له شريطا مقابل 100 جنيه وعرف بمطرب الميكروباصات ورحل فى مثل هذا اليوم 3 ديسمبر 2019.

تربية الحى الشعبى

يقول شعبان عبد الرحيم عن نشأته: كنت شقى جدا وانا طفل والشقاوة تولد مع الطفل حسب المنطقة التي عاش فيها، وأنا من منطقة الشرابية، وهي منطقة معروفة بالمشكلات وكافة الأطفال فيها أشقياء، فلم التحق بالمدرسة ولكني التحقت بالكتاب، وكنت بخاف من شيخ الكتاب، لأنه كان بيضرب بالعصا، وبعرف أفك الخط"، وعندى 4 أخوة صبيان وفتاتين.

أحمد حلمى اتجوز عايدة

أول اغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم اغنية “أحمد حلمى أتجوز عايدة، كتب كتابهم الشيخ رمضان" تبعها عدد كبير من الاغانى منها: هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، شعبانيات، اللى يخاف يروح، ياقلبى أبكى، ما بحبش المشاكل”، وأصبحت أغانيه تردد في الميكروباصات وفى المحال التجارية، إلا أن أغنية (أنا بكره إسرائيل) كانت الأكثر شهرة وتوزيعا ليكون أول مطرب يتعرض لإسرائيل بالكراهية علنيا.

مواطن ومخبر وحرامى

استغل المخرجون نجاح شعبان عبد الرحيم في مسرحياتهم وأفلامهم فغنى ومثل في أفلام منها فلاح في الكونجرس، مواطن ومخبر وحرامى، عفاريت الأسفلت، رشة جريئة، طب شعبي، أشرف حرامى، توتى فروتى.

ومن مسرحيات شعبان عبد الرحيم: "حبيبي المضروب، سيبونى أغنى، مرسى عاوز كرسى، دو رى مى فاصوليا، حلو وكداب، كما قدم للتليفزيون عدة مسلسلات منها: اللى اختشوا ماتوا، راسين في الحلال، أحلام مؤجلة، شربات، سامحونى ماكانش قصدى، صبيان وبنات، طاش ما طاش.

يقول شعبان عبد الرحيم عن نفسه: أنا راجل ابن بلد ولدت ونشأت في الشرابية وتنقلت بين الأحياء الشعبية وكانت محطة النهاية في الهرم وبصراحة لا يمكنني ولا أتحمل أن أرى أو أسمع أى شخص يوجه إساءات أو يشتم بلدى وجيشى وشرطتى وأمتلك الجرأة للوقوف ضد من يسعى لإهانة مصر المحروسة ورموزها، وعندما حاول ممثل فاشل هرب إلى تركيا توجيه إساءات إلى مصر ورئيسها عن طريق التواصل الاجتماعى شعرت بغليان في دمى حتى قدمنا أغنية “حتى ممثل فاشل”، لأننا كلنا خلف جيشنا ورئيسنا في مسيرته للنهوض بالوطن.

شعبان عبد الرحيم

رحل المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم داخل مستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد عودته من الرياض، إثر التهاب رئوي حاد.

النهاية على كرسى متحرك

وكان آخر ظهور للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أثناء إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في المملكة العربية السعودية، حيث أثار الجدل بظهوره جالسًا على كرسي "متحرك"، لتتباين ردود الفعل بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك وتبينت الحقيقة بكسر وعمليات في قدمه.

وزير الحنية وعمدة الفنانين الشعبيين

عند رحيل شعبان عبد الرحيم قال عنه زميله المطرب الشعبى محمود الليثى: إن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قبل أن يكون مطربا شعبيا، إلا أنه قدوة ومثال في الأخلاق والاحترام لكل الفنانين الشعبيين، مشيرًا إلى أنه أطلق عليه هو وزملائه قبل وفاته بسنوات كثيرة لقب " وزير الحنية وعمدة الفنانين".