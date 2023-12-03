الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذ إزالة فورية على أرض الإصلاح الزراعي بقنا

ازالة،فيتو
ازالة،فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة عزت قناوي  رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالفين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي ارض اصلاح زراعي في المهد بناحية مركز فرشوط.

جاء ذلك بحضور  الزين ابو على الانصاري ـ نائب ريس المركز،  حيث تمت الازاله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث أن الازالة، عبارة عن تعديات أسوار مبانى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت  وشدة خشبية لصب اعمدة خرسانية علي مساحة ١٢سهم وتم الإزالة حتي سطح الارض  بالبناء المخالف للقانون.

Advertisements


وأوضح عزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط  أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وانه سيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على فنيين التنظيم بالمدينة والقرى التابعة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.

ويأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط محافظ قنا قنا البناء المخالف البناء بدون ترخيص

مواد متعلقة

أسعار الحديد اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار التوابل اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

الأكثر قراءة

ظهور مقاومة جديدة في الضفة الغربية تثير فزع الاحتلال، كتائب بديا تتحدى إسرائيل (فيديو)

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

بداية من اليوم، إيقاف حركة القطارات 12 يوما في العلمين والضبعة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج (فيديو)

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

بسبب العدوان الصهيوني على غزة، شجرة الميلاد تختفي من بيت لحم لأول مرة

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية