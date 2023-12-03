تنفيذ إزالة فورية على أرض الإصلاح الزراعي بقنا
تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة عزت قناوي رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالفين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي ارض اصلاح زراعي في المهد بناحية مركز فرشوط.
جاء ذلك بحضور الزين ابو على الانصاري ـ نائب ريس المركز، حيث تمت الازاله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث أن الازالة، عبارة عن تعديات أسوار مبانى بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت وشدة خشبية لصب اعمدة خرسانية علي مساحة ١٢سهم وتم الإزالة حتي سطح الارض بالبناء المخالف للقانون.
وأوضح عزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وانه سيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على فنيين التنظيم بالمدينة والقرى التابعة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين.
ويأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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