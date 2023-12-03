الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بجامعة طيبة التكنولوجية لتعريف العنف وأنواعه وأشكاله

ندوة بجامعة طيبة
ندوة بجامعة طيبة التكنولوجية،فيتو

 عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، ضمن حملة ال16 يوم، حاضرت فيها أمل النوبي، عضو المجلس القومي للمرأة، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الجامعة، تحت إشراف الدكتورة أسماء محمد، مدير الوحدة، ورعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

تناولت الندوة، استعراض الأسباب المؤدية للعنف ضد المرأة وتعريف العنف وأنواعه وأشكاله ولماذا يلجأ الإنسان للعنف وهل هو موروث أو مشاعر أم ثقافة أم تقليد، كما شرحت الندوة كيفية تعامل الإنسان مع العنف وكيفية التخلص
منه سواء فى الأسرة أو العمل، كما استعرضت الندوة طرق تعامل المرأة مع العنف عند التعرض له، إذ لاقت الندوة تفاعلا عبر المناقشة والاستفسارات وطرح الاسئلة المناسبة.

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في نهاية الندوة، أوصت المحاضر، بعدم الإساءة إلى الفتيات وأهمية التحلي بالقوة والأمان النفسي من خلال التركيز على هدف النجاح وتحقيقه وصناعة الذات القوية.

 

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