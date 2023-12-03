الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد فعاليات معسكر الخدمة العامة لطلاب التربية الرياضية

رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو
رئيس جامعة جنوب الوادي،فيتو

 شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة  للخدمة العامة بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد همام الأستاذ المساعد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ومديرى عموم الإدارة الهندسية والأمن والعلاقات العامة وذلك بمشاركة 600 طالب وطالبة من طلاب الفرقه الأولى بالكلية.


أشاد رئيس الجامعة بالعمل التطوعي لطلاب الكلية والخدمة العامة التي نفذوها  من أعمال نظافة وتزيين والذي يعكس الوعي لدى طلاب الجامعة بالخدمة العامة داخل الجامعة.

Advertisements

مضيفا أن الهدف من هذه المعسكرات هو مشاركة طلاب الجامعة  في خدمة أماكنهم والرقى بحامعتهم.

وقال الدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية والمشرف على المعسكر،  إن المعسكر يقام سنويا لأنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشمل المنطقة بين بوابتي الجامعة الرئيسية وبوابة المساكن في مسافة تتجاوز 3 كم .

مضيفا أن المعسكر يستمر لمدة يومي الجمعة والسبت وكان قد أقيم في الأسبوع الماضي لمدة يومين أيضا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي كلية التربية الرياضية خدمة المجتمع وتنمية البيئة امين عام الجامعة

مواد متعلقة

أسعار الحديد اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار التوابل اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

الأكثر قراءة

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

الحوثيون يهاجمون سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

طلب إحاطة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

تاريخ الزمالك وسوار الغيني في البطولات الإفريقية

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ماذا قدم محمد صلاح أمام فولهام قبل مواجهة اليوم؟

Advertisements

منوعات

المزيد

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

المزيد
الجريدة الرسمية