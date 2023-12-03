رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد فعاليات معسكر الخدمة العامة لطلاب التربية الرياضية
شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة للخدمة العامة بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد همام الأستاذ المساعد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ومديرى عموم الإدارة الهندسية والأمن والعلاقات العامة وذلك بمشاركة 600 طالب وطالبة من طلاب الفرقه الأولى بالكلية.
أشاد رئيس الجامعة بالعمل التطوعي لطلاب الكلية والخدمة العامة التي نفذوها من أعمال نظافة وتزيين والذي يعكس الوعي لدى طلاب الجامعة بالخدمة العامة داخل الجامعة.
مضيفا أن الهدف من هذه المعسكرات هو مشاركة طلاب الجامعة في خدمة أماكنهم والرقى بحامعتهم.
وقال الدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية والمشرف على المعسكر، إن المعسكر يقام سنويا لأنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشمل المنطقة بين بوابتي الجامعة الرئيسية وبوابة المساكن في مسافة تتجاوز 3 كم .
مضيفا أن المعسكر يستمر لمدة يومي الجمعة والسبت وكان قد أقيم في الأسبوع الماضي لمدة يومين أيضا.
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