الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا لمديري الحاضنات التكنولوجية

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تدريب المدربين على إدارة الحاضنات" TOT، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان 

وقد استضافت البرنامج كلية التربية الرياضية للبنات بإشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، وحاضر فيه الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر إستشاري ريادة الأعمال.

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حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية

بحضور مديري الحاضنات بجامعة حلوان الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة أعمال جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية BioCluster  ومنسق مشروع سفير والفريق، الدكتورة مها الحلبي الباحث الرئيسى لحاضنة أعمال الأثاث المصري بكلية الفنون التطبيقية، حيث استضافت اليوم الأول للتدريب، الدكتورة سماح سليمان مدير حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية، وفريق عمل حاضنة الأميرة فايزة للرياضة بكلية التربية الرياضية للبنات، وفريق عمل الحاضنة المجتمعية بكلية الخدمة الاجتماعية.

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وأكد الدكتور السيد قنديل إن البرنامج يهدف لتدريب المدربين في مجال إدارة الحاضنات ما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحاضنات توفر بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب، فهي تزودهم بالمعرفة والخبرات وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، مشيرًا إلى أهمية تدريب القائمين عليها بشكل مستمر.

جامعة حلوان 

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدان، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة. 

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.

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جامعة حلوان مكتب الحاضنات التكنولوجية جامعة حلوان حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية كلية التربية الفنية

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