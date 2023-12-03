الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

عمليات الهجرة تواصل متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

 تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، اليوم الأحد، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

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وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت أمس السبت، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، إقبالًا كبيرًا وحاشدًا من الناخبين بمعدلات تساوي أضعاف المشاركة في اليوم الأول خاصة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأردن، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وكافة الدول الأوروبية بسبب عطلة نهاية الأسبوع لديهم، علاوة على المغرب وتونس وتركيا ولبنان والجزائر والعراق وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

أبناء وممثلي الجاليات المصرية 

كما عقدت لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء وممثلي الجاليات المصرية حول العالم في اليوم الثاني من التصويت، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، والذين بدورهم أكدوا على المشاركة المبهرة في ثاني أيام التصويت وخاصة من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة وكبار السن، مؤكدة الحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، وأنهم نقلوا صورة راقية ومضيئة للعالم أجمع.

ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411 أو على الرقم: 0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني:  egyptiansabroad@emigration.gov.eg  

واتساب رقم: 
01004114672
01069613755

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أي مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرائدة.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:
‏https://www.elections.eg/inquiry

العملية الانتخابية خارج مصر

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة

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