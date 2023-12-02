السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الهجرة ترصد مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية بأبو ظبي والرياض والكويت

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

 أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مواصلة العمل في غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج على مدار الساعة في أيام الانتخابات الثلاثة الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر 2023، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وياتي ذلك في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمشاركة المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024.

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كما أكدت السفيرة سها جندي استمرار المتابعة عبر كافة الوسائل المعلنة للمصريين بالخارج، سواء صفحات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لافتة إلى استقبال العديد من الاستفسارات خلال اليوم الأول للغرفة من المصريين بالخارج في 9 دول، حيث تنوعت هذه الاستفسارات وتم الرد على جميعها.

وتلقت الغرفة عددا من الاستفسارات من دول ألمانيا وسوريا وألبانيا والإمارات وسلطنة عمان، وتمثلت في عناوين المقرات الانتخابية بالسفارات والقنصليات، والمواعيد الخاصة بالتصويت والإجراءات المتعلقة باقتراع المصريين بالخارج حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ومن المهم وجود «جواز سفر ساري» أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية.

غرفة عمليات وزارة الهجرة

كما تابعت غرفة العمليات توفير وسائل لانتقال المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن مقرات البعثات الدبلوماسية بجهود ذاتية من أعضاء الجاليات المصرية حول العالم، حيث أشادت السفيرة سها جندي بهذه الروح الوطنية والانتماء والقيام بواجبهم والوطني وحقهم الدستوري.

كما رصدت غرفة العمليات، وفقا للتقرير، كثافات كبيرة في كل من أبو ظبي والرياض والكويت، وزيادة ملحوظة بالحضور في دبي ومسقط والدوحة وميلانو وسيدني وملبورن بأستراليا.

المواطن المقيم في الخارج

ونوهت السفيرة سها جندي إلى أن المواطن المقيم في الخارج ويوجد في مصر في إجازة في أوقات الانتخابات المعلنة للخارج، فيمكنه المشاركة في الدائرة الانتخابية التابع لها في مصر في توقيتات الانتخابات المعلنة للداخل، مؤكدا أن المصريين الذين يسافرون لفترة وجيزة ولن يعودوا خلال أيام الانتخابات داخل مصر، فيمكنهم إبلاغ السفارات والقنصليات والتصويت خلال الأيام المعلنة لتصويت المصريين بالخارج في أيام 1، 2، 3 ديسمبر2023، كما أن المصري بالخارج الموجود في دولة أخرى له حق التصويت في المقر الانتخابي المعتمد داخل هذه الدولة.

في سياق متصل، ثمنت السفيرة سها جندي بجهود فريق العمل في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وكذلك جهود السادة السفراء والقناصل وممثلي الجاليات، من تذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج خلال العملية التصويتية، لافتة إلى أن هناك سلاسة في العملية التصويتية، بدءا من استقبال المواطنين بالخارج بالسفارات والقنصليات بالخارج، والتأكد من هويتهم وتعريفهم بترتيبهم في الكشوف، ومرورا بالتصويت في العملية الانتخابية، موضحة أن صناديق الانتخابات شفافة،  ويمكن الاطلاع على ما بداخلها، وذلك ليتأكد الناخب أن صوته وصل لمن اختاره من المرشحين.

وشددت السفيرة سها جندي على أن هناك كتيبة من فريق العمل في خدمة كل مصري حول العالم، ومستعدون لاستقبال الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة، مشيرة إلى أننا جميعًا حريصون على أن تخرج الانتخابات بصورة ديمقراطية للعالم، ولنرسل رسالة مفادها أننا قادرون على اختيار من يقود الوطن لاستكمال الإنجازات.

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اقتراع المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية للانتخابات سها جندى وزيرة الهجرة وزارة الدولة للهجرة وزارة الهجرة

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