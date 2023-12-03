الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الجالية المصرية بالكويت: المصريون مصطفون أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم (فيديو)

انتخابات المصريين
انتخابات المصريين بالخارج، فيتو

أكد أحمد روبي عبد العظيم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، أن المصريين منذ الصباح الباكر يصطفون أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية، مشيرا الى حرص المصريين في الخارج على دعم مصر.

ولفت رئيس الجالية المصرية في الكويت خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، إلى أن المشهد كان مهيبا عندما اصطحب المصريين أطفالهم معهم حاملين أعلام مصر، لزرع الوطنية والإنتماء بداخلهم حتى لو كانوا خارج البلاد.

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وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، ببدء تصويت المصريين في السعودية والبحرين وقطر والأردن والكويت والعراق وتركيا وروسيا وبيلاروسيا في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية. 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بدء تصويت المصريين في كل من الصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج والإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم  وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تصويت المصريين في الخارج


ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية


وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

شروط تصويت المصريين فى الخارج


ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

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