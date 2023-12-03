الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد فلسطيني خلال اقتحامات بالضفة الغربية

غزة،فيتو
غزة،فيتو

استشهد فلسطيني، صباح اليوم خلال اقتحامات بالضفة الغربية، وذلك بعد أن نفذ جيش  الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم، لقرى وبلدات في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

اقتحام مدينة قلقيلية

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية في الضفة الغربية فجر اليوم؛ ما أدى لمقتل شاب فلسطيني يُدعى عدنان عصام قنبر البالغ من العمر 21، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من المنازل؛ ما أسفر عن إصابة الشاب قنبر الذي أطلق الجيش النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجهًا لمكان عمله في أحد المخابز.

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في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات إسرائيلية تمركز بعضها فوق أسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسية.

كما اقتحمت القوات بلدة سعير في مدينة الخليل وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.

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