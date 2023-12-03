الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سوار الغيني

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه أمام سوار الغيني. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي ومحمد طارق في خط الدفاع وعمر جابر ودونجا وأوباما وزيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

 يلتقي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويسعى لاعبو الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام سوار الغيني والفوز بالمباراة من أجل مواصلة تصدر المجموعة واستغلال الحضور الجماهيري للفوز باللقاء.

 

قائمة الزمالك أمام سوار الغيني

وتضم القائمة كلًّا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق "القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

 

الزمالك وسوار الغيني

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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