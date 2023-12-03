ماذا فعلت الدفاع البريطانية لتحديد موقع أسراها في غزة وإسرائيل؟

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صادر عنها إن “لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم الأسرى البريطانيين”.

بريطانيا ترسل طائرات استطلاع لتحديد مكان الأسرى في غزة

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها تعتزم تسيير رحلات استطلاعية فوق المجال الجوي لإسرائيل وغزة، مشيرة إلى أن طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة ولن يكون لها دور قتالي ومهمتها تحديد مكان الأسرى فقط.

وحسب البيان، "ستُجري وزارة الدفاع البريطانية طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".

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وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها: "أن طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الأسرى فقط"، وقالت: "المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن ستُرسل فقط إلى السلطات المختصة المسئولة عن ذلك".