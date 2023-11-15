نتائج قرعة الدور التمهيدى الثاني والثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024
أجريت في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.
وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:
بتروجيت / حلوان العام
النجوم/ المرج
المصرية للاتصالات/ اسكو
وادى دجلة/ الصيد
السكة الحديد/ هليوبوليس
الترسانة / العبور
الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين
إيسترن كومبانى/ تيم إف سى
النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة
غزل المحلة/ سبورتنج كاسل
طنطا/ سمنود
الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون
دكرنس/ بنى عبيد
المصنورة/ كفر الشيخ
كهرباء الإسماعلية/ الرباط والأنوار
بورفؤاد/ رأس البر
القناة/ الشرقية
بروكسى/ الإسكندرية للبترول
حرس الحدود / دلفى
أبوقير للأسمدة/ الحمام
راية/ المصرى بالسلوم
مصر المقاصة / الواسطى
لافيينا/ نجوم مصر
بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة
ديروط/ أسمنت أسيوط
توت عنخ أمون/ المنيا
الألمونيوم/ النصر للتعدين
مكادى /أسوان.
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