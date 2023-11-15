نتائج قرعة الدور التمهيدى الثاني والثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024

أجريت في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

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الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المصنورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصرى بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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