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رياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدى الثاني والثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024

قرعة بطولة كأس مصر
قرعة بطولة كأس مصر لموسم 2023،فيتو

أجريت في الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى:

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

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الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المصنورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصرى بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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