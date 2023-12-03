الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والصغرى 12

محافظة الأقصر، فيتو
محافظة الأقصر، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، التي وصلت30 درجة مئوية نهارا، و12درجة مئوية ليلا.

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، تظل الأجواء باردة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية.

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