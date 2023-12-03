الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ضاق ذرعا من قتل المسلمين، فرنسي يهاجم المارة بالقرب من برج إيفل ويقتل شخصا ويصيب زوجته

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

طعن مهاجم شخصًا حتى الموت وأصيب آخر في باريس مساء أمس السبت، قبل أن يتم القبض عليه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن شخصًا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن تعدى شخص على المارة في وسط باريس.

وأضاف الوزير: "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس.. لقي شخص حتفه وأصيب آخر.. يرجى تجنب المنطقة".

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة "فرانس برس": إن المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي الجنسية، كما أنه "متطرف ويعاني اضطرابات نفسية"، بحسب المصدر.

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وأضاف، أن مهاجما طعن شخصا حتى الموت وأصاب آخر في باريس السبت وهو يهتف «الله أكبر»، قبل أن يتم القبض عليه.

وأوضح المصدر، أن المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي، مشيرا إلى أن الجريح يتلقى العلاج.

وحسب الشرطة الفرنسية ووفق شهود عيان، كان المهاجم يصرخ "الله أكبر" عند الهجوم، وقال: إنه "ضاق ذرعا من قتل المسلمين"، وهو معروف من الشرطة ومدرج على لوائحها وهو فرنسي من نويي سور سين.

وحسب المعلومات، تعرض زوجان للهجوم حوالي الساعة 9:45 مساءً بالقرب من برج إيفل وأن الرجل توفي فيما أصيبت زوجته بجروح وهي في حال حرجة.

وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

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باريس وزير الداخلية الفرنسي وسط باريس التواصل الاجتماعي اكس فرنسا

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