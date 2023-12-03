هالة صدقي عن مهرجان البحر الأحمر: عمل شاق وليس كما يتصور البعض أنه مجرد فساتين

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” أثناء زيارتها للسوق السينمائي بمهرجان البحر الأحمر حيث حرص متابعينها من المملكة العربية السعودية على التقاط الصور معها.

هالة صدقي

وقالت:"اتشرفت بزيارة السوق السينمائي على هامش مهرجان البحر الاحمر وحفاوة واستقبال رائع وحميم من كل المواقع وكان من أهمهم MBC وشاهد والتعرف على زملاء مهنتي خلف الكاميرات والتعرف على كل ما هو جديد في صناعة السينما"

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وتابعت: "وفي المساء مشاهدة فيلم جديد سعودي وبالأمس كان الفيلم المصري واحتفالية سينما المرأة، المهرجان عمل جاد وشاق وليس كما يتصور البعض أنه مجرد فساتين للأسف واحتفالات"

https://www.instagram.com/reel/C0XsnmJtSyL/?igshid=NGEwZGU0MjU5Mw==

هالة صدقي تعبر عن سعادتها للنهضة الفنية بالسعودية

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالنهضة الفنية الهائلة التي تقوم بها السعودية في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود عدد من الفنانين في السعودية لديهم مواهب فنية عظيمة.

وقالت هالة صدقي خلال تصريحات تليفزيونية: أنا سعيدة جدًا بالسعودية لأنها عملت طفرة كبيرة وقفزت 20 سنة واختصرت 20 سنة لأنهم حسوا قد ايه الجمهور متشوق للفن، والطفرة دي عظيمة في تاريخ السعودية.

القضية الفلسطينية

علي الجانب الأخر، كانت الفنانة هالة صدقي، اعربت عن تعجبها الشديد من اندهاش البعض حول تصوير الفنانين لأعمالهم خلال الفترة الحالية بسبب القضية الفلسطينية، متسائلة: "طيب ما الأفراح شغالة والراقصات شغالين".

وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية: "الناس بتقول هما الفنانين المفروض ميشتغلوش.. طيب ما ماتشات الكرة شغالة والأفراح شغالة حتى الراقصات شغالين.. ليه معتبرين أن مهنتنا المفروض منشتغلش.. في بعض العقود فيها شرط جزائي، ومجهود للزملاء بقالهم شهر بيشتغلوا وفي عمال ملهمش ذنب في كده".

واستكملت هالة صدقي، حديثها بأن القضية الفلسطينية مستمرة منذ 50 عاما، وهي مأساة كبيرة، لكن السوشيال ميديا تتفه منها وتترك القضية وتنشغل بخلاف محمد سلام وبيومي فؤاد.