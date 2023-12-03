ألف سبب لاختياره، أهالي أسوان يوقعون على لوحة كبيرة لدعم السيسي (فيديو وصور)
وقع بعض أهالي أسوان على لوحة كبيرة بعنوان ''ألف سبب لاختيار السيسي'' حيث سجلوا كلماتهم على اللوحة دعما للرئيس السيسي، بعبارات تأييد لدعمه وترشيحه لفترة رئاسية جديدة.
يذكر أن تم تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بعنوان "حكاية وطن" لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واتحاد رائدات الأعمال العربيات، مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة واسعة من جامعة أسوان وأسرة طلاب من أجل مصر، وتم التوقيع على اللوحة خلال المؤتمر.
وحضر المؤتمر رجال الدين الإسلامي والمسيحي وتنسيقية شباب الأحزاب وممثلي العديد من الكيانات الشبابية والاهلية، وممثلي النقابات العمالية والمهنية وأمناء الأحزاب على مستوى المحافظة.
وبدأ الحفل بتنظيم مسيرة بالسيارات أمام الكورنيش حاملين علم مصر وصور الرئيس السيسي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.