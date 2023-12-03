الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

ألف سبب لاختياره، أهالي أسوان يوقعون على لوحة كبيرة لدعم السيسي (فيديو وصور)

لوحة بعنوان ألف سبب
لوحة بعنوان "ألف سبب لاختيار السيسي"، فيتو

وقع بعض أهالي أسوان على لوحة كبيرة بعنوان ''ألف سبب لاختيار السيسي'' حيث سجلوا كلماتهم على اللوحة دعما للرئيس السيسي، بعبارات تأييد لدعمه وترشيحه لفترة رئاسية جديدة.

 يذكر أن تم تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بعنوان "حكاية وطن" لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واتحاد رائدات الأعمال العربيات، مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بمشاركة واسعة من جامعة أسوان وأسرة طلاب من أجل مصر، وتم التوقيع على اللوحة خلال المؤتمر.

 

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وحضر المؤتمر رجال الدين الإسلامي والمسيحي وتنسيقية شباب الأحزاب وممثلي العديد من الكيانات الشبابية والاهلية، وممثلي النقابات العمالية والمهنية وأمناء الأحزاب على مستوى المحافظة. 

وبدأ الحفل بتنظيم مسيرة بالسيارات أمام الكورنيش حاملين علم مصر وصور الرئيس السيسي.

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​ أسوان العمل الانتخابات السيسي التحالف

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