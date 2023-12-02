جهود مكثفة لضبط شقيقين

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط اثنين أشقاء إثر قيامهما بمساعدة آخرين بارتكاب جريمة قتل بشعة بحق شاب حيث انهالا على جسده يكيلان له الطعنات النافذة الواحدة تلو الأخرى حتى فارق الحياة غارقا في الدماء ولاذا بعد ارتكاب الواقعة بالفرار.

تفاصيل الجريمة البشعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول شخص يدعي“أباظة.م.ا”23 عاما مقيم قرية كفر أبو نجم بدائرة المركز جثة هامدة( ادعاء تعد آخرين).

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وبانتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام والد الضحية بإصلاح غرفة الصرف الصحي أمام منزله الكائن بالقرية قام عدد من جيرانه بالتعدى عليه بالسب والقذف مما دفع المجني عليه للتدخل لفض الخلاف معاتبا جيرانه علي فعلتهم فما كان منهم إلا أن قاموا بالتعدى عليه وطعنه بآلة حادة عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياته على الفور.

وتم التوصل من خلال التحريات الى تحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة، حيث تبين من اعمال الفحص تورط شقيقين بمساعدة 3 اخرين في قتل المجني عليه.

تمكنت القوات من ضبط عدد من المتهمين وجارضبط الشقيقان الهاربان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى الكائنة بمدينة الزقازيق، وقررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عقوبة البلطجة



ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.



استعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة

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