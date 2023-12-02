السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

جهود مكثفة لضبط شقيقين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط اثنين أشقاء إثر قيامهما بمساعدة آخرين بارتكاب جريمة قتل بشعة بحق شاب حيث انهالا على جسده يكيلان له الطعنات النافذة الواحدة تلو الأخرى حتى فارق الحياة غارقا في الدماء ولاذا بعد ارتكاب الواقعة بالفرار.

ضبط عاطل قتل شابا في الشرقية

تفاصيل الجريمة البشعة

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول شخص يدعي“أباظة.م.ا”23 عاما مقيم قرية كفر أبو نجم بدائرة المركز جثة هامدة( ادعاء تعد آخرين).

Advertisements

وبانتقال قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام والد الضحية بإصلاح غرفة الصرف الصحي أمام منزله الكائن بالقرية قام عدد من جيرانه بالتعدى عليه بالسب والقذف مما دفع المجني عليه للتدخل لفض الخلاف معاتبا جيرانه علي فعلتهم فما كان منهم إلا أن قاموا بالتعدى عليه وطعنه بآلة حادة عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياته على الفور.

وتم التوصل من خلال التحريات الى تحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة، حيث تبين من اعمال الفحص تورط شقيقين بمساعدة 3 اخرين في قتل المجني عليه.

تمكنت القوات من ضبط عدد من المتهمين وجارضبط الشقيقان الهاربان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى الكائنة بمدينة الزقازيق، وقررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول  الواقعة وظروفها وملابساتها.

عقوبة البلطجة
 

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد أمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.


استعراض القوة 
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مقتل شاب بالشرقية جرائم محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 75 دقيقة (صور)

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام نواذيبو بالشوط الأول

الأمن يكثف حملاته على المتورطين في الدعارة الإلكترونية.. ضبط إنجى حمادة الأبرز.. وأصحاب صفحات البغاء في قبضة العدالة

الحكومة: نعمل على تقليل الفجوة الدولارية (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

تعليق نبيل الحلفاوي على تعادل الأهلي أمام يانج أفريكانز

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

كولر: راض عن مستوى لاعبي الأهلي والتوفيق لم يكن بصالحنا أمام يانج أفريكانز (فيديو)

حاولت قتلهما بحقن الأنسولين، تسليم الطفلتين ضحيتي والدتهما لجدهما بالقليوبية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

Advertisements

منوعات

المزيد

المخدرات والأسلحة الأكثر تهريبا في مطار القاهرة واختفاء عمليات الذهب في نوفمبر

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 2-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

أسرار برلنتي عبد الحميد من الزواج بعبد الحكيم عامر للانتقام من نجيب محفوظ! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الأدلة على مشروعية الهدية والحث على قبولها

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية