كولر يصف لاعب الأهلي بالإعصار ويتحدث عن مميزات السولية

الأهلي، أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمستوى الرائع الذي قدمه البديل طاهر محمد طاهر، أمام يانج أفريكانز التنزاني في لقاء الفريقين مساء اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

كما أشاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالمستوى الذي ظهر به عمرو السولية وطاهر محمد طاهر، ثنائي المارد الأحمر، خلال الشوط الثاني من مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

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طاهر مثل الإعصار

وتابع كولر في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "عمرو السولية يتميز بالهدوء، وكريم فؤاد ساهم في فرصة خطيرة، وطاهر محمد طاهر كان مثل الإعصار، وشكّل إزعاج للمنافس، وجاءت له فرصة كان من الممكن أن يغير بها المباراة بإحدى الفرص".

وأضاف المدرب السويسري: "بين شوطي المباراة منحت اللاعبين تعليمات لتحسين مستوى تمرير الكرة، وأجرينا تبديلًا، والتبديلات التي قمنا بها في الشوط الثاني، حسنت وحرّكت شكل الفريق".

كولر سعيد بعودة السولية

وأكمل: "سعداء بعودة السولية، الذي قدم مباراة جيدة، فهو لديه خبرة كبيرة، ونزوله منح فريقنا الهدوء في وسط الملعب، وسيطرنا على مجريات المباراة، وكريم فؤاد أهدر فرصة هدف محقق بتحركه الرائع في العمق، نحن سعداء بعودته التدريجية أيضًا في المباريات كلاعب جناح مهم للأهلي".

وواصل: "من المهم أن تساعدك التغييرات وأن يتحلى اللاعب البديل بالتركيز، فمن يساعدني على إجراء التبديل هو إرادة اللاعب، ولا يوجد لاعب بخل بمجهوده اليوم، ولكن كان هناك غياب للتوفيق".

عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، فيتو

كولر يتحدث عن هدف يانج أفريكانز

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "في الدقائق الخمس الأخيرة كنا نهاجم بشكل زائد عن الحد، وكان من المفترض أن نتراجع قليلًا، وهذا كان أحد عوامل الهدف الذي استقبلناه".

الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة

واصل الأهلي تصدر قمة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية.

نتائج الجولة الثانية لمجموعة الأهلي

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 خارج ملعبه، فيما حقق ميدياما الغاني الفوز علي شباب بلوزداد 2-1 في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

1- الأهلي 4 نقاط

2- بلوزداد 3 نقاط

3- ميدياما 3 نقاط

4- يانج أفريكانز نقطة واحدة

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني