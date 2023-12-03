الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تستمر بتنظيم ندوات ضمن مبادرة "أخلاقنا أنت البداية" (صور)

مبادرة أخلاقنا، أنت
مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر ندوات تثقيفية بعنوان "القيم الأخلاقية والانتماء ودور التطوع فى تعزيز الهوية الوطنية" والتي تأتي ضمن تنفيذ مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" وذلك بالأمس بمدرسة الشهيد أركان حرب أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص.

ندوات توعوية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو
ندوات توعوية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو
ندوات توعوية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو


 وتناولت الندوة العديد من المناقشات والمشاركات الإيجابية بالإضافة لمشاركات الضيوف بارائهم أثناء الندوة وحثهم على الوعى الوطنى والنزول لأداء الواجب الوطني للاستحقاق الرئاسي والمشاركة فى الانتخابات وتحفيز الجميع على المشاركة ودورنا كمتطوعين فى هذه المهمة الوطنية ودور الحكومة المصرية فى حل الأزمة الفلسطينية والتأكيد على أهمية الهوية العربية.

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كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ندوات توعوية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو
ندوات توعوية ضمن مبادرة "أخلاقنا، أنت البداية" بالبحيرة، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف حمدي عامر وكيل المديرية للشباب.

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رياضة البحيرة مديرية الشباب والرياضة البحيرة التطوع مبادرة القيم الاخلاقية

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