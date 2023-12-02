السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

صحة البحيرة تقدم برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي (صور)

برنامج تدريبي لرفع
برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة، فيتو

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالأمس  تماشيًا مع سعى المديرية للتماشي مع معايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والدخول في منظومة التأمين الصحي وذلك بواقع يوم أسبوعيًا لمدة 5 أسابيع.

 

برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة، فيتو
برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة، فيتو

 

وتم التدريب في اليوم الأول على معايير مكافحة العدوى لمديري ومشرفات وحدات الغسيل الكلوى ومنسقي مكافحة العدوى بالمستشفيات، وحاضر فى اليوم الأول نهى عابدين مدير الفيروسات الكبدية وأحمد جاد الله مدير إدارة مكافحة العدوى.

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كما تم التنسيق لإدراج مشاركين من وحدات الغسيل الكلوى الخاصة ضمن برنامج التدريب حيث إنهم جزء من الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.

 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات الصحية، والتوسع والتطوير في طرق التدريب لتقديم الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي بأقسام الكلى وخاصة في التخصصات الدقيقة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين كما يأتي تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة، فيتو
برنامج تدريبي لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بالبحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، قامت المديرية بتنفيذ قافلة طبية بعزبة الصعايدة التابعة لقرية طيبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.
 

حيث تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات (100 أطفال- 80 باطنة - 20 نساء - 30 تحاليل) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 40 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.
 

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صحة البحيرة البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة برنامج تدريبي الغسيل الكلوي وحدات الغسيل الكلوي

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