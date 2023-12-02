في حال فاتتك الفرصة لقراءته، ملخص الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2023

أصدرت هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ أحد منشوراتها الرئيسية: الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يقدم الكتاب السنوي لعام 2023، وهو الإصدار السابع من السلسلة، نظرة عامة على التقدم المحرز والاتجاهات والتحديات المتعلقة بالإجراءات المناخية في العالم الحقيقي التي يتخذها أصحاب المصلحة من غير الأطراف.

الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية

ويخلص التقرير إلى أن الشركات والمستثمرين والمدن والولايات والمناطق يكثفون جهودهم لاتخاذ الإجراءات المناخية بأعداد أكبر من أي وقت مضى - ولكن ليس بالوتيرة أو النطاق المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك بحسب طبعة 2023 من تقريرالكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي.

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“يجب تسريع العمل المناخي في كل مكان”

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: "إن تحويل الأنظمة، من الطاقة والنقل إلى علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا الاجتماعية، أمر ضروري لخفض الانبعاثات بسرعة وبناء القدرة على الصمود، كما أن زيادة التعاون بين الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف يمثل فرصة لتعزيز العمل بشكل جذري نحو تحقيق أهدافنا المناخية الجماعية."

نظرة عامة على التقدم المحرز

يقدم الكتاب السنوي لعام 2023 أيضا وهو الإصدار السابع من السلسلة، نظرة عامة على التقدم المحرز والاتجاهات والتحديات المتعلقة بالإجراءات المناخية في العالم الحقيقي التي يتخذها أصحاب المصلحة من غير الأطراف.

على سبيل المثال، تشير الحولية إلى أن بوابة العمل المناخي العالمي - وهي منصة تتتبع العمل المناخي في جميع أنحاء العالم - تضم الآن أكثر من 32 ألف جهة فاعلة مسجلة، أي بزيادة قدرها 6% تقريبًا عما تم الإبلاغ عنه في عام 2022، وأعلى بنحو ستة أضعاف من ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، سواء من حيث زيادة التغطية الجغرافية واتساع نطاق العمل المناخي للبوابة نفسها، ولكن أيضًا من حيث الحلول التي يسعى أصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تحقيقها.

​في مقدمة الكتاب السنوي، دعا البطلان رفيعا المستوى محمود محيي الدين من مصر، ورزان المبارك من الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك إلى تكثيف العمل المناخي خلال هذا العقد، وأكدوا أن التنفيذ الفعال - في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة - هو هدفنا المشترك الذي يجب السعي إلى تحقيقه في إطار المبدأ التوجيهي للعدالة المناخية. وكتبوا أن التقييم العالمي هو فرصتنا للمضي قدمًا معًا.

زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ

وتشمل التطورات الرئيسية الأخرى المبينة في طبعة عام 2023 من الكتاب السنوي زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للفئات المهمشة مثل الشعوب الأصلية، ونشر كتيب لمساعدة أصحاب المصلحة من غير الأطراف على مواءمة احتياجاتهم، واتباع سياسات ذات أهداف صافية صفرية، وإطلاق تقرير يشرح كيفية إطلاق العنان لتمويل المناخ في أفريقيا.

اختتام أول عملية تقييم عالمية

ويركز الكتاب السنوي لعام 2023 أيضًا بقوة على اختتام أول عملية تقييم عالمية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي انطلقت في دبي أول أمس.

إن عملية التقييم العالمي هي عملية تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون تقدمًا جماعيًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ - وأين لا يحققون ذلك. ستتخذ الحكومات قرارًا بشأن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

سبع رسائل رئيسية من الحولية

وتبادل أصحاب المصلحة من غير الأطراف أفكارهم حول كيفية اجتماع الحكومات معًا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين باستجابة قوية إلى الجرد، وانبثقت سبع رسائل رئيسية من الحولية يمكن أن تساعد في إثراء نتائج التقييم العالمي:

يجب أن يتوافق العمل المناخي مع هدف الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول العالم القادر على التكيف مع المناخ. إن الفرص لتسريع العمل المناخي موجودة، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها. أصحاب المصلحة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تعزيز العمل المناخي والطموح. يجب ضمان مصداقية العمل والتزامات أصحاب المصلحة من غير الأطراف بشكل منهجي. إن التعاون الدولي عبر القطاعات والجهات الفاعلة له دور فعال في تحويل النظم. لا ينبغي أن يكون العمل المناخي منعزلا. هناك حاجة الآن إلى تدفقات مالية عادلة.

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