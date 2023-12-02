السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

في حال فاتتك الفرصة لقراءته، ملخص الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2023

النقل المستدام، فيتو
النقل المستدام، فيتو

أصدرت هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ أحد منشوراتها الرئيسية: الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

يقدم الكتاب السنوي لعام 2023، وهو الإصدار السابع من السلسلة، نظرة عامة على التقدم المحرز والاتجاهات والتحديات المتعلقة بالإجراءات المناخية في العالم الحقيقي التي يتخذها أصحاب المصلحة من غير الأطراف.

 

الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية

ويخلص التقرير إلى أن الشركات والمستثمرين والمدن والولايات والمناطق يكثفون جهودهم لاتخاذ الإجراءات المناخية بأعداد أكبر من أي وقت مضى - ولكن ليس بالوتيرة أو النطاق المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك بحسب طبعة 2023 من تقريرالكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي.

 

Advertisements

 

“يجب تسريع العمل المناخي في كل مكان” 

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: "إن تحويل الأنظمة، من الطاقة والنقل إلى علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا الاجتماعية، أمر ضروري لخفض الانبعاثات بسرعة وبناء القدرة على الصمود، كما أن زيادة التعاون بين الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف يمثل فرصة لتعزيز العمل بشكل جذري نحو تحقيق أهدافنا المناخية الجماعية."

 

نظرة عامة على التقدم المحرز

يقدم الكتاب السنوي لعام 2023 أيضا وهو الإصدار السابع من السلسلة، نظرة عامة على التقدم المحرز والاتجاهات والتحديات المتعلقة بالإجراءات المناخية في العالم الحقيقي التي يتخذها أصحاب المصلحة من غير الأطراف.

 

على سبيل المثال، تشير الحولية إلى أن بوابة العمل المناخي العالمي - وهي منصة تتتبع العمل المناخي في جميع أنحاء العالم - تضم الآن أكثر من 32 ألف جهة فاعلة مسجلة، أي بزيادة قدرها 6% تقريبًا عما تم الإبلاغ عنه في عام 2022، وأعلى بنحو ستة أضعاف من ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، سواء من حيث زيادة التغطية الجغرافية واتساع نطاق العمل المناخي للبوابة نفسها، ولكن أيضًا من حيث الحلول التي يسعى أصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تحقيقها.

 

​في مقدمة الكتاب السنوي، دعا البطلان رفيعا المستوى محمود محيي الدين من مصر، ورزان المبارك من الإمارات العربية المتحدة بشكل مشترك إلى تكثيف العمل المناخي خلال هذا العقد، وأكدوا أن التنفيذ الفعال - في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة - هو هدفنا المشترك الذي يجب السعي إلى تحقيقه في إطار المبدأ التوجيهي للعدالة المناخية. وكتبوا أن التقييم العالمي هو فرصتنا للمضي قدمًا معًا.

 

زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ

وتشمل التطورات الرئيسية الأخرى المبينة في طبعة عام 2023 من الكتاب السنوي زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للفئات المهمشة مثل الشعوب الأصلية، ونشر كتيب لمساعدة أصحاب المصلحة من غير الأطراف على مواءمة احتياجاتهم، واتباع سياسات ذات أهداف صافية صفرية، وإطلاق تقرير يشرح كيفية إطلاق العنان لتمويل المناخ في أفريقيا.

 

اختتام أول عملية تقييم عالمية 

ويركز الكتاب السنوي لعام 2023 أيضًا بقوة على اختتام أول عملية تقييم عالمية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي انطلقت في دبي أول أمس.

 

إن عملية التقييم العالمي هي عملية تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون تقدمًا جماعيًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ - وأين لا يحققون ذلك. ستتخذ الحكومات قرارًا بشأن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025. 

 

 سبع رسائل رئيسية من الحولية

وتبادل أصحاب المصلحة من غير الأطراف أفكارهم حول كيفية اجتماع الحكومات معًا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين باستجابة قوية إلى الجرد، وانبثقت سبع رسائل رئيسية من الحولية يمكن أن تساعد في إثراء نتائج التقييم العالمي:

 

  1. يجب أن يتوافق العمل المناخي مع هدف الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية في متناول العالم القادر على التكيف مع المناخ.
  2. إن الفرص لتسريع العمل المناخي موجودة، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها.
  3. أصحاب المصلحة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تعزيز العمل المناخي والطموح.
  4. يجب ضمان مصداقية العمل والتزامات أصحاب المصلحة من غير الأطراف بشكل منهجي.
  5. إن التعاون الدولي عبر القطاعات والجهات الفاعلة له دور فعال في تحويل النظم.
  6. لا ينبغي أن يكون العمل المناخي منعزلا.
  7. هناك حاجة الآن إلى تدفقات مالية عادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

2023 COP28 هيئة الأمم المتحدة عام 2023 سيمون ستيل تغير المناخ خفض الانبعاثات

مواد متعلقة

البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

الغذاء يحتل مركز الصدارة في مؤتمر المناخ 28.. قادة العالم يوافقون على أول إعلان بشأن الزراعة والعمل المناخي.. وتخصيص 200 مليون دولار لأنظمة الابتكار الزراعي

رسالة الجناح المصرى فى مؤتمر المناخ من cop27 إلى cop28

مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف المناخي 4 مرات

6 أسئلة مهمة حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ COP 28

تفاصيل إعلان العمل التاريخي الخاص بالزراعة والغذاء والمناخ بـ COP 28

"ألتيرا" أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم لمكافحة تغير المناخ

رئاسة cop 28 تستحدث برنامجا جديدا لتمويل المناخ، تعرف على تفاصيله

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز يتعادل مع الأهلي بهدف في الدقيقة 90 (صور)

الأهلي يبحث عن الهدف الأول أمام يانج أفريكانز بعد مرور 60 دقيقة (صور)

على علاقة غير شرعية بأمها، اعترافات طالب إعدادي اعتدى على طفلة في الدقهلية

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك يانج أفريكانز (صور)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

بث مباشر، قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

صراع البرندات العالمية ودعوات المقاطعة، علاقة أديداس بالاحتلال تكبدها خسائر فادحة

طرائف وغرائب، انقطاع الكهرباء في مباراة جالطة سراي وبنديك سبور بالدوري التركي (فيديو)

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأوبرا تحتفي بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالاس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 2-12-2023 بالأسواق

بكام سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

مستندات فتح حساب الدولار من بنك القاهرة

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في احتكار العملة الأجنبية؟ المفتي يجيب

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية