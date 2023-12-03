أسباب تدفع قائد الطائرة إلى انتظار الراكب في المطار

في أحيان كثيرة قد يتأخر المسافر عن اللحاق بالطائرة لأسباب مختلفة، الأمر الذي يجعله يفقد رحلته والسفر على متن الرحلة التي تليها مع سداد غرامة التخلف عن الرحلة.



وتطالب شركات الطيران المسافرين بضرورة التوجه إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بـ3 ساعات في الرحلات الدولية، وساعة في الرحلات الجوية الداخلية، لإنهاء إجراءات السفر والصعود على متن الطائرة، وفي حالة تأخر الراكب بعد غلق باب الصعود إلى الطائرة ويقدر بذلك بساعة قبل الإقلاع، فمن الصعب صعود الراكب إلى الطائرة.

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حالة واحدة يضطر فيها قائد الطائرة إلى انتظار الراكب حتى الصعود إلى متن الطائرة

ولكن.. هناك حالة واحدة يضطر فيها قائد الطائرة إلى انتظار الراكب حتى الصعود إلى متن الطائرة، وقد يصل الأمر إلى أن الانتظار لساعات، وتلك الحالة عندما يحصل المسافر على بطاقة الصعود إلى الطائرة أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبمجرد الحصول على تلك البطاقة لا يستطيع قائد الطائرة الإقلاع إلا بعد صعود الراكب وفقًا لمعايير الأمن والسلامة.

وأوضح مضيف طيران، أن قائد الطائرة لا يمكنه الإقلاع بالطائرة إلا إذا كان جميع الركاب في مقاعدهم، لذا فإن تواجد أي راكب خارج مقعده يحول دون إقلاع الطائرة، حيث إن القوانين تحتم على المضيفات والمضيفين إبلاغ الطيار بعدم وجود أحد الركاب، الأمر الذي سيدفع الطيار لتأخير الرحلة.

وأشار المضيف إلى أن اختفاء الراكب قد يكون بسبب دخوله دورة المياه قبل إقلاع الطائرة، وبمجرد ظهور الراكب، يمكن للطيار الإقلاع على الفور.