حقيقة خلاف كولر مع أكرم توفيق قبل رحلة تنزانيا

دوري أبطال أفريقيا، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وجود خلافات بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأكرم توفيق لاعب الفريق.

وقال المصدر، إن استبعاد اللاعب من رحلة تنزانيا الأخيرة فني بحت وما تردد بشأن وجود أزمة مع السويسري عاري تماما من الصحة خاصة وأن أكرم توفيق من اللاعبين الملتزمين داخل الفريق.

وأوضح أن كولر لديه رؤية فنية بشأن عدم الحاجة إلي جهود اللاعب في رحلة تنزانيا ومن ثم فضل عدم اصطحابه في رحلة مباراة يانج أفريكانز.

ينتظر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد العودة المنتظرة لبعثة الفريق من تنزانيا من أجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في حسابات كولر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الأهلي أمس بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم حيث يغيب عن مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز التنزاني َ

يبدأ المغربي رضا سليم جناح الأهلي تنفيذ برنامج تأهيلي جديد للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويعاني رضا سليم أيضا من آثار جراحة الكسر بعظمة الترقوة التي تعرض لها أمام صن داونز حيث يؤدي اللاعب برنامجا علاجيا خاصا بالإصابة في الكتف وأخري خاصة بالإصابة في العضلة الأمامية.

عقد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، عدة جلسات مع خالد بيبو، مدير الكرة وأعضاء الجهاز الإداري، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة المتواجدة فى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز اليوم السبت بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتواصل الخطيب هاتفيا مع محمد الدماطي رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة وأيضا خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على البعثة.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد مغادرة بعثة الفريق تنزانيا عقب مواجهة يانج أفريكانز الليلة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو ان بعثة الأهلي سوف تغادر تنزانيا مباشرة عقب انتهاء المباراة للعودة علي متن الطائرة الخاصة إلي القاهرة.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائي خط الدفاع في تشكيل الفريق لمواجهة يانج افريكانز الليلة في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي ثنائي دفاعي مكون من رامي ربيعة وياسر إبراهيم في ظل غياب محمد عبد المنعم للإصابة في كاحل القدم.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر موعد وصول حافلة الفريق إلي ملعب مباراة يانج أفريكانز اليوم.

وبات من المنتظر أن تصل حافلة الأهلي إلي ملعب مباراة يانج أفريكانز في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره يانج افريكانز مساء اليوم السبت في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمباراة المقرر إقامتها علي ملعب بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز



وتذاع مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني على قناة bien sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة يانج افريكانز اليوم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة علي ميدياما الغاني، بينما انهزم الفريق التنزاني أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى ولا يمتلك اي نقاط.

ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد تغلبه في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة فيما يخوض مباراته الثانية أمام يانج أفريكانز اليوم السبت، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط رغم خوضه مباراتين، وفي المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام الأهلي وفاز في المباراة الثانية 2-1 على شباب بلوزداد أمس الجمعة.

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مع نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني بقيادة ميجيل جاموندي في لقاء الجولة الثانية بمجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

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كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط