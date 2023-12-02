الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

أبطال أفريقيا، النجم الساحلي يخسر على ملعبه بثنائية أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي

بترو اتليتكو، فيتو
بترو اتليتكو، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق بترو أتليتكو الأنجولي الفوز خارج ملعبه بثنائية على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت علي الملعب الأولمبي بسوسة.

وجاء هدفي الفريق الأنجولي عن طريق جيديس في الدقيقة 45 والدقيقة 67 ليضمن الفريق الأنجولي ثلاث نقاط هامة في مشواره الإفريقي.

 

تشكيل النجم الساحلي 

حراسة المرمى: رائد قزاح.

خط الدفاع: راقي، سومايلا، لؤي بن حداد، جاسر. 

خط الوسط: سوف العيدوني، أسامة عبيد، ياسين الشماخ، حمزة الجلاصي. 

خط الهجوم: صلاح الدين، حسام بن علي. 

 

المجموعة الأولي في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب إفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا 

الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي 

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بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوداني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 

الأهلي 3-0 ميدياما الغاني 

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

 

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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