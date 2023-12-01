نبيلة عبيد عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي: شعاره مميز وسعيدة بتواجدي به

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وعلقت نبيلة عبيد قائلة: "سعيدة بتواجدي في مهرجان البحر السينمائي بدورته الثالثة و بحضور فعالياته المختلفة والمنوعة".

واشادت بشعار المهرجان وقالت:"السينما هي قصتك بمهرجانك.. شعار المهرجان المميز.....بحبكم".

نبيلة عبيد

وكانت الفنانة نبيلة عبيد عبرت في وقت سابق عن حزنها بسبب القصف المستمر على غزة، والذي تسبب في قتل الأطفال والنساء، وسقوط الكثير من الشهداء.

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في هذا السياق، نشرت نبيلة صورة لطفلين على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت معلقة "منذ يوم السابع من أكتوبر والحياة في العالم كله توقفت

وتابعت: "مابقيناش نسمع غير أصوات الدمار ومش بنشوف غير لون السواد والدم...الموت بس اللي صوته عالي، قلبي واجعني عليهم، موجوعة على الأطفال اللي مالهمش ذنب في الحياة.. لسه ماشافوش حاجه من الدنيا، ماشافوش غير القتل، قلبي موجوع عليهم وعلى كل الشهداء، يا رب العدل من عندك ومن اسمك السلام، آمين يا رب العالمين".