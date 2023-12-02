المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب (فيديو)

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ردًّا على استهداف الاحتلال للمدنين في غزة.



أحزمة نارية على قطاع غزة

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة. وقصفت الطائرات منزلًا في المعسكر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي منزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة.

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استهداف طواقم الدفاع المدني والأطباء بغزة

كما نفذ جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًّا مباشرًا استهدف طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل عائلة البراوي شمال قطاع غزة.

وكذلك شن الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًّا عنيفًا على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد كبير من السكان.



وقد استشهد سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا، في حين قتل 10 أشخاص على الأقل في غارة للطائرات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس.



عدوان على مستشفى الاندونيسي بقطاع غزة

بالإضافة إلى ذلك شنّ الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًّا في محيط مستشفى الإندونيسي وشرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة.



وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال" الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها أنتوني بلينكن المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال" ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر "للاحتلال" باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فورا، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15200 "شهيد" وأكثر من 40 ألف إصابة.



ومساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى الساعة الثامنة مساءً، إلى 178 شهيدًا، فيما أصيب 589 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في تجدد غارات الاحتلال.

تكثيف هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة

من ناحيته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف هجماته على المناطق التي لم يهاجمها من قبل.

وقال جالانت أثناء تواجده في غلاف قطاع غزة: "نحن نهاجم في أماكن لم نهاجمها حتى الآن، وسوف يتكثف هجومنا".

وأضاف: "سوف نتأقلم مع الظروف التي سنقاتل فيها، قادة الكتائب في خان يونس يفهمون ما حدث لنظرائهم في شمال قطاع غزة".

