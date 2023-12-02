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محافظات

حالة الطقس غدًا الأحد 3 -12-2023 في محافظة البحيرة

حالة الطقس غدا بمحافظة
حالة الطقس غدا بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا  الأحد طقسا لطيفا نهارًا،شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجات  الحرارة 26 درجة نهارًا  و15 درجة ليلا.


حالة الطقس غدا الأحد


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

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ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد.

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء  تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا محافظة البحيرة هيئة الأرصاد الجوية

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