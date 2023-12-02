السبت 02 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: ليلة لا تنسى من الألحان والأناقة

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

نانسي عجرم، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها من مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة.

 

وعلقت نانسي عجرم على الصورة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ليلة من الألحان والأناقة في حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شكرا لتقاسم هذه الأمسية التي لا تنسى معي".

 

أبرز الحضور

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتحت الخميس الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان  محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

 

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كما حضر أيضًا الفنان قصي خولي وماجي بو غصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

 

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الـ 3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

 

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