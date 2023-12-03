الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

التحفظ على مخزن بالأزبكية ضبط بداخله لحوم فاسدة وغير صالحة

لحوم فاسدة، فيتو
لحوم فاسدة، فيتو

تحفظت نيابة شرق القاهرة على مخزن بمنطقة الأزبكية ضُبط بداخله لحوم فاسدة لفحصها، وتم حجز صاحب المخزن 24 ساعة على ذمة التحريات. 

فحص المضبوطات 

وكلفت النيابة مفتش الصحة بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني بها وبيان صحتها للاستخدام الآدمي من عدمه، وإرسال المضبوطات إلى لجنة طبية لإعداد تقرير بحالتها، كما تبين أن المخزن بدون ترخيص، وتجري النيابة التحقيق مع صاحب المخزن لإصدار قرار بأمره، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

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حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص في الأزبكية، وبحوزته طن لحوم فاسدة.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من أهالي المنطقة، يفيد بوجود مخزن بدون ترخيص بالمنطقة، وبداخله كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبتفتيش المخزن عثر على طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ما توصلت إليه التحقيقات

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المواد والسلع الغذائية

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

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أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

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السلع مجهولة المصدر التموين والتجارة التدليس والغش سلع مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك قسم شرطة الأزبكية نيابة شرق القاهرة

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