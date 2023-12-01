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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني

بيلينجهام، فيتو
بيلينجهام، فيتو

الدوري الإسباني، يستعد ريال مدريد لمواجهة غرناطة مساء السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة

وتقام مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في السابعة والنصف مساء السبت بتوقيت القاهرة 

موقف بيلينجهام

فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن بيلينجهام غادر مران الفريق الملكي، اليوم الجمعة، بعد 5 دقائق فقط من بداية التدريبات، ليعود إلى غرفة خلع الملابس.

وأضافت الصحيفة أن النجم الإنجليزي غادر الملعب، وهو يهز رأسه بطريقة توحي بأنه يعاني من إصابة، تثير الشكوك حول جاهزيته لمواجهة غرناطة.


ولفتت إلى أن بيلينجهام يبدو متأثرا بالإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد ونابولي، مساء الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والمتمثلة في التواء شديد في كاحله الأيسر.

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لكن كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرينجي، بدد الشكوك حول بيلينجهام، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة أمام غرناطة.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي: "بيلينجهام لا يعاني من إصابة، بل شكا من آلام بسيطة.. فضلنا إراحته، لكنه سيشارك أمام غرناطة".

في المقابل، شارك كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد، اليوم الجمعة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين.

ومن جانبه، واصل اللاعب التركي، أردا جولر، الركض حول الملعب في إطار التعافي من إصابته العضلية.
 لكن، في المقابل، سيتعين على مبابي أن يلعب في المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور الآن.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

وفيما يتعلق بالنرويجي هالاند ذكرت الصحيفة أنه يمكن للاعب النرويجي تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للصحيفة فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.

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