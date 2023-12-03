الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر ديسمبر

برنامج سند من بيت
برنامج سند من بيت الزكاة والصدقات،فيتو

 أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر ديسمبر 2023م، اليوم الأحد الموافق 3 من ديسمبر 2023م، من مكاتب البريد وفروع البنوك بالزيادة الجديدة التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر برفع الحد الأدنى لتلك الإعانة للمستحقين القدامى والجدد لمواجهة أعباء الحياة، والتي تم تطبيقها منذ نوفمبر الماضي.

برنامج سند من بيت الزكاة والصدقات

 وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

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جهود بيت الزكاة والصدقات

وأضاف البيان أن بيت الزكاة والصدقات يتبنى العديد من المبادرات التنموية لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاستجابات السريعة والفورية للاستغاثات والحالات التي يرصدها البيت في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكَّد «بيت الزكاة والصدقات المصري» حرصه على صرف أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت - في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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وفد فرنسي يتبرع ويشارك في تجهيز قوافل بيت الزكاة والصدقات لدعم فلسطين

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بحضور شيخ الأزهر، بروتوكول تعاون بين بيت الصدقات وهيئة الزكاة الإندونيسية

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بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر برنامج سند من بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة والصدقات المصري

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بحضور شيخ الأزهر، بروتوكول تعاون بين بيت الصدقات وهيئة الزكاة الإندونيسية

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