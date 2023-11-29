الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وفد فرنسي يتبرع ويشارك في تجهيز قوافل بيت الزكاة والصدقات لدعم فلسطين

التبرع لأهالي غزة
التبرع لأهالي غزة من خلال الأزهر الشريف،فيتو

استقبل بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء ؛ وفدًا فرنسيًّا من Association Plenitude برئاسة صوفيا عفيف، واتفق الوفد أثناء الزيارة مع المسؤولين في بيت الزكاة والصدقات على تقديم التبرعات لصالح حملة «أغيثوا غزة»، بالإضافة إلى المشاركة في تجهيز القوافل التي يطلقها بيت الزكاة والصدقات لأهلنا في غزة، المكونة من أدوية ومواد غذائية وألبان الأطفال والمياه والبطاطين والألحفة والمراتب؛ تمهيدًا لتوصيلها لأهالنا في غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

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التبرع لأهالي غزة من خلال الأزهر الشريف 

وأوضح الوفد الفرنسي حرصه على تقديم التبرعات لـ «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للمصداقية الكبيرة التي يحظى بها الإمام الأكبر، لما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي وصلت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات الإغاثية.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أنه استقبل في وقت سابق ثلاثة وفودًا من جمهورية إندونيسيا تبرعت في البيت لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وذلك بعد أن تم فتح  باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات، منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

بيت الزكاة والصدقات المصري 

وأكَّد «بيت الزكاة والصدقات» أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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بحضور شيخ الأزهر، بروتوكول تعاون بين بيت الصدقات وهيئة الزكاة الإندونيسية

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وفد هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية يتبرع لإغاثة غزة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري

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بحضور شيخ الأزهر، بروتوكول تعاون بين بيت الصدقات وهيئة الزكاة الإندونيسية

وفد هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية يتبرع لإغاثة غزة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري

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