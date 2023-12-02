السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية بجامعة الوادي، ڤيتو

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى  الجديد، الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عيد شمس، وذلك بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والدكتور اسلام عامر عميد كلية الآداب والدكتور أحمد فاروق الحسيني عميد كلية الصيدلة والدكتورة هند أشرف المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب وذلك على هامش زيارتهم لجامعة الوادى الجديد للمشاركة فى الندوة التثقيفية الكبرى بعنوان (الآسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة). 

 

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هذا وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى درع  الجامعة للدكتور أحمد زايد والدكتور عبد لوهاب جودة الحايس تقديرًا لدورهم الرائد فى  خدمة قضايا المجتمع فى مصرنا الغالية، 

ومن جانبه قدم الدكتور احمد عبدالله زايد والدكتور عبدالوهاب الحايس الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوي على حفاوة الاستقبال معربًا عن إعجابه الشديد لما شاهده فى جامعة الوادى الجديد من إمكانات وتجهيزات وإنشاءات لمباني كليات الجامعة  التى تساهم فى خدمة المجتمع. 

 

 وفى نهاية الزيارة التى استمرت لمدة يومين تفقد الدكتور أحمد عبدالله زايد والأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس بمرافقة رئيس الجامعة مركز الحفريات الفقارية واستمعا إلى شرح من الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير المركز 

حيث تضمن الشرح الاكتشافات العامية لعظام الديناصورات والزواحف البحرية التى تم اكتشافها بمناطق متفرقة من الوادى الجديد من خلال فرق بحثية مشتركة مع عدد من الجامعات المصرية واعربا عن سعادتهما بما شاهدوه بهذا المركز العلمي المتخصص فى الحفريات الفقارية الذى يعد مزارًا علميًا مهمًا فى جامعة الوادى الجديد.

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