السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال غزة

ناقلة جند إسرائيلية،
ناقلة جند إسرائيلية، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين شمال قطاع غزة، وذلك نقلا عن إعلام فلسطيني.

 

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وقبل قليل دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة وجنوب عسقلان، ومستوطنة "سديروت".واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير واحتجاز جثته لدى المقاومة في قطاع غزة

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

 

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير في عملية طوفان الأقصى

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وجثته محتجزة لدى حماس.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادرعنها اليوم السبت، أنها تمكنت من تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين واستهدفت جنودا أثناء تواجدهم في منزل بشمال قطاع غزة.  

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن إصابة 6 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة أحدهم في حالة حرجة.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

 

ومن جانبه ذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت: "استهدفنا أيضًا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".  

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