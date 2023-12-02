السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

"بشارة" تقديم كافة سُبل الرعاية الطبية لأشقائنا الفلسطينيين

محافظ الإسماعيلية يطمئن على مصابي غزة بمستشفى حميات التل الكبير (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، بجولة تفقدية لحالات مصابي غزة بمستشفى الحميات بمركز ومدينة التل الكبير؛ وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة. 

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أبرز المرافقين خلال الزيارة

رافق المحافظ خلال جولته وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومدير إدارة الحميات بوزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير ومدير المستشفى. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

تقديم كافة الدعم لمصابي غزة 

وخلال الجولة، أكد "بشارة" على دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والنفسية والدعم المعنوي والرعاية للمصابين.  

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منوهًا بمتابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة؛ لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

ومن جانبه أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة، وذلك على مدار ٢٤ ساعة. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

تنظيم جدول الأطباء والتمريض 

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إلى إنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت. 

جانب من الزيارة، فيتو

توفير كافة الإمكانيات الطبية 

وأشار إلى توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.  

 

وفي نهاية الجولة، التقى "بشارة" بالأطقم الطبية وطاقم التمريض وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتقديم كافة أوجه الدعم مشيدًا بجهودهم المبذولة تجاه المرضى. 

 

وأكد بشارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها. 

 

مشيرًا إلى أنها تُعد بمنزلة تأكيد الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.
 

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