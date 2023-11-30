ماكرون: المقاومة الفلسطينية أفرجت عن أسيرة فرنسية

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن الإفراج عن أسيرة فرنسية كانت محتجزة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



تحرير أسيرة فرنسية لدى المقاومة الفلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أنه تسلم أسيرتين أفرج عنهما من قطاع غزة، وقامت كتائب القسام بالتعامل المباشر مع منظمة الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين وسط غزة.



وأكد جيش الاحتلال في البيان الصادر عنه، أنه من المتوقع تسلم الصليب الأحمر مزيدا من الأسرى الإسرائيليين "في الساعات القليلة المقبلة".



وفي السياق ذاته، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية مطلعة، قولهم: إن العمل جار على تسليم 6 أسرى آخرين خلال اليوم.



ووفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأسيرتين اللتين تم تسلمهما هما ميا شيم (21 عاما) التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وعاميت سوسانا (40 عاما)".

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إسرائيل تتسلم لائحة جديدة من الأسري

وأكدت إسرائيل أنها تلقّت لائحة جديدة بأسماء أسرى من نساء وأطفال محتجزين في قطاع غزة سيفرج عنهم في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، مساء اليوم، قد سلمت المحتجزتين الإسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

في سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة إذا ما استؤنف القتال.

يذكر أن بلينكن قال بداية العدوان على غزة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن وجوده في تل أبيب بصفته يهودي وليس بصفته وزير خارجية للولايات المتحدة فحسب.

وأعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن المهمة الأولى لدولة الاحتلال هي تفكيك حماس والثانية إطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سي إن إن": "نتمسك بالاتفاق وإذا لم تلتزم به حماس فسننتقل إلى المرحلة التالية". وأضاف المتحدث باسم حكومة الاحتلال: "كلما أطلقت حماس سراح 10 رهائن استمرت الهدنة يوما إضافيا".

